Москва, , 12:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Послание Путина Федеральному собранию — 2018: детали в трансляции ИА REGNUM

Как уточнил официальный представитель Кремля, это произойдёт 15 января.

«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз российский лидер выступил с посланием 20 февраля 2019 года. Добавим, что впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.