Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу прошла 23 декабря в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

«Мы ценим особые отношения с Турцией и приветствуем углубление стратегического партнерства», — заявил Гахария на встрече с главой турецкого дипломатического ведомства.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили предстоящее заседание турецко-грузинского Совета стратегического сотрудничества, запланированное на начало 2020 года в Анкаре. Также, по сообщению пресс-службы, обсуждались вопросы энергетики, транспорта и отмечена важность грузино-турецкого сотрудничества в сфере культуры.

Напомним, 23 декабря в Тбилиси пройдет встреча министров иностранных дел Грузии Турции и Азербайджана. Это будет восьмая встреча подобного формата.

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