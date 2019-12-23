Эрбиль, Ирак, , 12:16 — REGNUM За последние дни в Иракский Курдистан прибыли более 60 новых беженцев из Сирии, об этом 22 декабря сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

Чиновники курдской автономии отмечают, что с начала октября 2019 года в регион прибыли 18 тыс. 680 человек. Наплыв беженцев с начала вторжения в Сирию военных Турции, продолжается.

Власти Иракского Курдистана делают все возможное, чтобы разместить беженцев на своей территории.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии 9 октября 2019 года, воспользовавшись выводом отсюда военных США.

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