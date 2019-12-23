Варшава, , 12:07 — REGNUM

Что бы ни говорили руководители так называемого «института национальной памяти Польши», историю им переписать не удастся, а вслед за обсуждением темы начала Второй мировой войны стоит заняться и темой «расстрелянных Сталиным поляков», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 декабря, комментируя официальное заявление польского института.

Как сообщалось ранее, на сайте института было опубликовано заявление, где говорилось о попытках России реабилитировать «пакт Молотова — Риббентропа», который якобы являлся «предпосылкой» начала Второй мировой войны. Эти попытки расцениваются руководителями института как намерение России «фальсифицировать историю».

«Что бы сегодня ни говорил так называемый «институт национальной памяти Польши», историю ему не переписать: Польша была среди тех стран, которые с антисоветскими целями заигрывали с Гитлером в 1930-е годы. Причём в отличие от Великобритании или Франции Польша рассчитывала стать непосредственным союзником Третьего рейха в его агрессии против СССР, а в 1938 году практически приняла участие в разделе Чехословакии, оторвав от неё Тешинскую область.

Поляки пытаются переложить свою ответственность за начало Второй мировой войны в Европе на правительство СССР, но здесь важны не разглагольствования, а исторические факты: союзники Польши Великобритания и Франция не захотели в сентябре 1939 года прийти ей на помощь. Почему? Более того, в отличие от их политической позиции в отношении Германии, которой они тогда всё же формально объявили войну, Советскому Союзу они войны не объявили. Тем самым они для себя и своих потомков навсегда разделили действия СССР и Третьего рейха как в отношении Польши, так и в принципе в контексте начала Второй мировой войны в Европе. Известны слова Уинстона Черчилля, который 1 октября 1939 года заявил, что советские войска должны были стоять на тех рубежах, на которые они тогда вышли. Он даже назвал их присутствие там «вторым фронтом» против Гитлера.

Так что с польским правительством, их так называемым «институтом памяти» и антироссийски настроенными поляками всё понятно. Они сегодня по уши в нечистотах своего конъюнктурного, антиисторического и аморального подхода.

Но не менее позорно выглядят сегодня, особенно после приведённых Владимиром Путиным документов, те в России, кто поддерживал поляков в их антисоветской деятельности, кто сам посыпал голову пеплом за великие достижения внешней политики СССР конца 1930-х годов и нас пытался заставить это сделать.