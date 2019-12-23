Москва, , 12:04 — REGNUM Россия готова к контактам с Соединёнными штатами Америки на условиях баланса интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ.

«Что касается Соединённых Штатов, то, как уже говорили ранее, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов», — сказал он.

По мнению министра, прагматичное взаимодействие между двумя странами востребовано во имя стабилизации международной жизни.

«Наши предложения хорошо известны, мяч на американской стороне», — отметил глава МИД РФ.