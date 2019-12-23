Джакарта, , 12:02 — REGNUM Индонезия призывает Израиль отказаться от незаконных поселений в Палестине, что расценивается как подрыв решения о создании двух независимых государств, сообщает Antara.

«Мы присоединились к другим членам cовета, неоднократно призывая Израиль немедленно и полностью прекратить всякую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим», — представитель посольства Индонезии в Нью-Йорке во время заседания Совета Безопасности ООН в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

Индонезия призывает все стороны возродить совместную приверженность мирному процессу для достижения решения о двух независимых государствах на основе соответствующих резолюций ООН.

Джакарта также поддерживает планы проведения выборов в Палестине и очень надеется, что это объединит всех жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не могут быть юридически обоснована.

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