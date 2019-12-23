Нью-Дели, , 12:12 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил в защиту нового закона о предоставлении гражданства, об этом 23 декабря сообщает Al Jazeera.

Заявление было сделано во время митинга в столице страны, городе Нью-Дели. Моди вынужден был поддержать свое решение ввиду продолжающихся акций протеста.

Премьер-министр заверил собравшихся, что новое законодательство не затронет мусульманское население страны, а правительство страны принимает законы без оглядки на религию.

«Мы никогда не обращали внимание на то, куда ходит человек — в храм или мечеть», — подчеркнул Моди.

Напомним, в соответствии с новым законом, религиозные меньшинства ряда соседних стран, в частности Бангладеш, могут приобретать индийское гражданство, если они смогут доказать, что подверглись гонению на своей родине.

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