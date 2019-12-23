Москва, , 12:00 — REGNUM Связка России и Китая играет стабилизирующую роль в мировой политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ.

«Российско-китайская внешнеполитическая связка играет важную стабилизирующую роль в мировых делах», — сказал он.

По словам министра, продвигается особо привилегированное стратегическое партнёрство с Индией, также углубляются связи с подавляющим большинством других партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Отмечу ещё один формат — РИК (Россия, Индия, Китай), который продолжает действовать и который в своё время дал старт расширению на формат БРИКС», — добавил глава МИД РФ.