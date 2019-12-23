Тбилиси, , 12:04 — REGNUM В соцсети Facebook удалены многие аккаунты, зарегистрированные в Грузии, но главные тролли остались. Такое заявление сделал 23 декабря председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Главные тролли все еще остаются в нашей стране — людей убивали и сейчас якобы их интересуют права человека; они терроризировали бизнес и теперь говорят о защите бизнеса; они контролировали СМИ и проводили рейды на телевидении — теперь нам читают мораль о свободных СМИ; национальные и прозападные ценности растоптали и теперь становятся прозападными», — сказал спикер парламента.

Талаквадзе также заявил, что в Facebook есть не только сторонники правящей партии «Грузинская мечта», но и организованные сети, которые распространяют дезинформацию о правительстве Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в соцсетях Facebook и Instagram были удалены сотни аккаунтов, страниц и групп, в том числе и зарегистрированных в Грузии, которые администрация Facebook заподозрила в связях с правительством страны.

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