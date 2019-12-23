Москва, , 11:46 — REGNUM Фокус международной политики смещается с Евроатлантики в Евразию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ.

По его словам, для России это направление стало безусловным приоритетом. В качестве примера он привёл работу в рамках СНГ, Союзного государства с Белоруссией и ОДКБ.

«Особо хотел бы отметить взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Об успешности данного интеграционного начинания говорят динамично развивающиеся внешние связи ЕврАзЭС. Уже заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, временное соглашение с Ираном. Вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР», — сказал министр.

Он добавил, что также ведутся переговоры с Израилем, Египтом, принято решение о запуске переговорного процесса с Индией.