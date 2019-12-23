Конакри, , 11:49 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде заявил, что он будет добиваться проведения референдума по изменению конституции. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на телевизионное обращение президента.

В своем обращении Конде заявил, что главы Национального собрания и Конституционного суда страны одобрили предложение о проведении референдума, которое было разработано специальной комиссией.

«Это предложение станет предметом масштабной общественной кампании до его суверенного принятия народом», — сказал он, не уточнив, когда состоится референдум.

По информации журналистов агентства, его оппоненты опасаются, что он будет использовать референдум в качестве предлога для удержания власти после истечения своего президентского срока.

Напомним, что Конде находится на посту президента с 2010 года, и его второй и последний пятилетний срок заканчивается в следующем году. Оппозиция подозревает, что 81-летний Конде планирует использовать новую конституцию в попытке добиться разрешения баллотироваться на еще один срок. Предлагаемый проект новой конституции прямо не указывает, будет ли Конде иметь право участвовать в выборах 2020 года, но Конде отказался исключить участие в выборах, передают репортеры.

Конде заявил, что новая конституция необходима, чтобы заменить версию 2010 года, которая, по его словам, была спешно разработана в попытке положить конец краткому пребыванию на посту президента пришедшего в ходе переворота Дадиса Камары.

Как отмечают журналисты, с октября в Гвинее проходят демонстрации против возможного изменения конституции, которые привели к гибели по меньшей мере 14 человек по всей стране.

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