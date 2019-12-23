Загреб, , 11:47 — REGNUM Ни один из одиннадцати кандидатов в президенты Хорватии не набрал более 50% голосов в первом туре. Победителя выявит второй тур, сообщает 23 декабря газета Večernji List.

Предварительный подсчёт показал, что бывший премьер-министр и лидер Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович набрал 29,5% голосов. У действующего президента Колинды Грабар-Китарович 26,7% голосов.

Третий результат — 24,4% голосов — у музыканта Мирослава Шкоро. Явка составила 51,17%, на выборы пришли 1,902 млн избирателей.

Второй тур выборов состоится 5 января 2020 года, за кресло президента будут бороться Миланович и Грабар-Китарович.

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