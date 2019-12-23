Берлин, , 11:40 — REGNUM В Германии надеются, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено во второй половине 2020 года, заявил 23 декабря координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов», — сказал Байер.

По его словам, несмотря на критику отдельных европейских стран, в частности Польши, в Европе все признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

Трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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