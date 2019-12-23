Тбилиси, , 11:38 — REGNUM Страницы в соцсети Facebook, которые связаны с именем грузинского олигарха и председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, не аннулированы. В том числе, по-прежнему открывается и заполняется новыми публикациями страница «Bidzina Ivanishvili & Media», о закрытии которой со стороны администрации Facebook 22 декабря активно вещали грузинские неправительственные организации и поддерживающие оппозицию грузинские СМИ.

В связи с этими информациями администратор страницы распространил специальное заявление, в котором заверил общественность, что страница Bidzina Ivanishvili & Media была создана еще в 2011 году и функционирует до сих пор с полным соблюдением всех правил сети Facebook.

Отметим, что по-прежнему открываются и некоторые страницы, запомнившиеся публикацией антиоппозиционных видеороликов и кампаний — напоминаний о «грехах» и «бесчинствах» режима экс-президента Саакашвили. Возможно, они были аннулированы и созданы заново, что особого труда не представляет, а также не исключено, что информация о существовании таких страниц до администрации соцсети не дошла.

Ранее администрация Facebook сообщила, что провела чистку в сети и удалила связанные с правительством Грузии 39 аккаунтов, 344 страницы, 13 групп и 22 страницы в сети Instagram.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» свою связь с этими страницами в соцсетях категорически опровергают, а некоторые члены правящей партии высказывают предположение, что за этой кампанией могло стоять только «Национальное движение» Михаила Саакашвили.

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