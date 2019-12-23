Ярославль, , 11:36 — REGNUM В Ярославской областной думе депутата лишили слова за критику партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Хабибулин Duma.yar.ru

Дума обсуждала проект закона о возвращении прямых выборов мэров городов, глав районов и поселений. Законопроект внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Председатель фракции Сергей Хабибулин мотивировал возврат выборов снижением доверия к назначенным главам городов и районов.

«Прошел год, как выбрали руководителей Ярославля и Переславля, выбирали их депутатами, а не прямыми выборами. Социологические опросы показали, что больше 50% людей поставили кол, не двойку, а кол. За этим стоит протест людей, что у них отняли выборы. Они не могут влиять никак, кто будет ими руководить. На прошлой неделе проводился опрос в Переславле, доверяете ли вы партии «Единая Россия». Лишь 4% из 800 голосовавших сказали, что доверяют», — сказал Сергей Хабибулин.

Вел заседание облдумы председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Он прервал выступление справедливоросса.

«Я вам последний раз повторяю, если вы еще раз назовете фамилию депутата с этой трибуны или будете называть здесь партии, я вас лишу слова», — сказал Николай Александрычев.

Однако Хабибулин ослушался запрета.

«Последние выборы в России показывают, что ситуация доходит до абсурда. Люди готовы, протестуя против политики партии власти, готовы выбрать даже кухарку. Думаю, поэтому депутаты областной думы «Единой России» боятся провести прямые выборы», — сказал Сергей Хабибулин.

После этого микрофон был отключен.

«Я лишил слова господина Хабибулина, если он будет продолжать хамить на трибуне, пусть продолжает. У нас есть регламент. Я вам сказал, прекратите упоминать политические партии и вести политическую агитацию», — заявил Николай Александрычев.

Председатель фракции КПРФ Александр Воробьев потребовал разъяснений у правового управления думы — имеет ли право спикер лишать слова депутата.

«В соответствии с регламентом председательствующий может лишить слова депутата, если тот допускает высказывания оскорбительные в отношении депутатов и иных лиц, как участвующих, так и не участвующих в заседании», — сказал представитель правового управления облдумы.

«Оскорбительные высказывания были высказаны в адрес общественных организаций», — уточнил глава ярославских единороссов в облдуме Николай Александрычев.

В итоге закон о возврате прямых выборов ожидаемо не был принят.

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