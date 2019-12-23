Москва, , 11:34 — REGNUM Россию хотят наказать за самостоятельность, но давление не заставит отойти от отстаивания своих интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ.

Он отметил, что Россию пытаются «наказать за самостоятельность и независимость в международных делах», однако страна продолжит отстаивать национальные интересы.

В противовес США РФ продвигает позитивную повестку, используя своё членство в ООН и «Большой двадцатке».

«Хороший пример многополярной дипломатии — деятельность БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, саммиты, в которых Россия принимает участие в будущем году», — сказал министр.