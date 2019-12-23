Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Новообразованную партию «Лело для Грузии» не смогли найти 23 декабря в Национальном агентстве публичного реестре журналисты Первого канала Грузинского телевидения.

«По данным Национального агентства публичного реестра, в Грузии действуют 238 партий, семь из которых были основаны в этом году», — говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что в реестре отсутствует пария «Лело для Грузии», учредительный съезд которой прошел накануне. Вместе с тем, журналисты нашли в реестре партию «Новые правые», чей лидер Мамука Кацитадзе объявил о прекращении ее деятельности в результате вхождения в «Лело для Грузии».

Каких-либо комментариев по данному поводу Первый канал не опубликовал.

Напомним, 22 декабря прошел учредительный съезд партии «Лело для Грузии». Кроме «Новых правых» в нее вошли члены движений «Лело» и «Движение строительства». Председателем новой политсилы стал основатель крупнейшего банка в Грузии Мамука Хазарадзе.

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