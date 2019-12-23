Москва, , 11:22 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» осложнят строительство газопровода, но ограничительные меры не делают завершение работ невыполнимым. Об этом 23 декабря написал на своей странице в Twitter председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В ситуации, когда осталось проложить менее 100 км труб, санкции США осложняют задачу, но не делают ее невыполнимой. Сроки сдвинутся, но проект состоится», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что строительство обоих газопроводов будет завершено, а Москва аккуратно ответит на американские санкции.

Трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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