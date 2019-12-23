Киев, 23 декабря 2019, 11:27 — REGNUM Кандидаты от партии «Слуга народа» получила 33% голосов на местных выборах на Украине, сообщили 23 декабря в пресс-службе партии.

«Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат — наш!», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обработаны результаты 75% избирательных участков.

«Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов», — подчеркнули в «Слуге народа».

Иную точку зрения имеет депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

«…67% взяли другие партии и местные политики. Но и это — «перемога» на фоне того, что мы ничего не делаем для людей», — написал он в своём telegram-канале.

Напомним, 22 декабря в 86 объединённых территориальных общинах Украины прошли местные выборы.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» зафиксировала рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

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