Киев, 23 декабря 2019, 11:27 — REGNUM Кандидаты от партии «Слуга народа» получила 33% голосов на местных выборах на Украине, сообщили 23 декабря в пресс-службе партии.
В пресс-службе отметили, что обработаны результаты 75% избирательных участков.
Иную точку зрения имеет депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.
Напомним, 22 декабря в 86 объединённых территориальных общинах Украины прошли местные выборы.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» зафиксировала рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
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