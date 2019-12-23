Москва, , 11:15 — REGNUM Ситуация в мире остаётся весьма напряжённой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с докладом на «правительственном часе» в Совфеде РФ.

«Наши американские коллеги со своими союзниками пытаются остановить, в том числе силовыми методами, объективный процесс формирования более демократичной полицентричной системы мироустройства, пытаются сдержать развитие новых мировых центров», — сказал он.

По его словам, США в одностороннем порядке демонтируется структура стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

«Вслед за договором по противоракетной обороне Соединённые Штаты разрушили договор о ракетах средней и меньшей дальности. Сейчас «заматывают» заключение договора о стратегических наступательных вооружениях», — отметил министр.

Он поставил в этот ряд выход Вашингтона из совместного плана действий по иранской ядерной программе, отказ от ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планы по милитаризации космоса.