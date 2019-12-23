Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы и электронные письма, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

Отмечается, что 25 июля, через 1,5 часа после беседы лидеров, сотрудник административно-бюджетного управления Майк Даффи сообщил представителям американского минобороны о том, что выделение средств в помощь Украине заморожено в связи с пересмотром планов администрации США. В самом управлении связь между телефонной беседой и заморозкой помощи опровергли, сославшись на решение, принятое ещё 18 июля.

В материалах НКО также говорится, что Трампа вопрос о выделении Украине военной помощи заинтересовал 19 июня. По его поручению Даффи запросил у Пентагона детали финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, июльский разговор Трампа и Зеленского обернулся скандалом. Трамп призывал украинскую сторону к началу расследования против Хантера Байдена, сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена. В беседе также упоминалась военная помощь Украине.

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