Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Грузинская оппозиция, сплотившаяся вокруг «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, 22 декабря провела последнюю в этом году акцию протеста в Батуми. Об этом на митинге у мэрии Батуми заявил один из лидеров «объединенной оппозиции» и «бывший» соратник Саакашвили Георгий Вашадзе.

По его словам, акции протеста обязательно возобновятся в январе и будут более масштабными, а протестное движение станет «общенациональным» и охватит все города и села страны. И тогда, по заявлению Вашадзе, режиму Иванишвили будет положен конец.

На нынешнюю, батумскую акцию «Национальное движение», «Европейская Грузия», Лейбористская партия, Республиканская партия и другие поддерживающие их политические организации мобилизовали всех своих сторонников. Но их, тем не менее, было намного меньше участников митингов, которые ранее собирал в Батуми тот же «Альянс патриотов». А для создания видимости многолюдности оппозиция применила излюбленный маневр — выстроила всех активистов и участников в шеренги, выставила перед строем людей лозунг «Вместе против одного» и направилась шествием от парка имени 6 мая (это день «розовой революции в Батуми, когда Саакашвили и его соратники в 2004 году изгнали из Аджарии Аслана Абашидзе) до здания мэрии на площади Революции роз.

Акция, как всегда, проходила шумно, под свисты и гудки сирен, а выступавшие говорили, что власти Иванишвили пришел конец и что очень скоро отправят его «на политическую свалку».

Главным требованием лидеров оппозиции было проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе, но рядовых участников митинга эта тема, судя по выражениям их лиц, совсем не интересовала. Они с явным нетерпением дожидались конца акции, когда, вероятно, должны были получить «вознаграждение» за поддержку оппозиции.

Страна, как и остальной мир, готовится к встрече Нового года, и лидеры оппозиции, видимо, тоже решили заняться предпраздничными хлопотами, отложив акции на пару недель.

Очаг «оппозиционного протеста» остается в Тбилиси у здания парламента Грузии в виде палаточного городка, в котором обитают единичные активисты оппозиции. А на фоне палаточного городка и здания парламента красуется большой плакат с лозунгом «Вместе против одного».

Как известно, акции протеста в Тбилиси оппозиция начала в связи с визитом в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, и на фоне этих акций председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал населению провести парламентские выборы 2020 года по новой, пропорциональной системе, которая по действующей Конституции, должна была бы вступить в действие в 2024 году, и с нулевым избирательным барьером. Этим заявлением он «понизил температуру» протеста, а парламентское большинство разработало соответствующие поправки в Конституцию. Но 14 ноября законопроект был провален парламентом из-за протеста со стороны мажоритарных депутатов.

Такой поворот событий оппозиция расценила как очередной маневр и обман со стороны Иванишвили и с 14 ноября возобновила акции протеста, которые вначале проводились ежедневно, затем приняли локальный характер, а позднее прекратились, так как по инициативе аккредитованного в Грузии дипкорпуса между правящей партией и оппозицией начался диалог по вопросам избирательной системы. Акцию в Батуми оппозиция созвала после того, как председатель парламента Грузии вместо проведения парламентских выборов по пропорциональной системе, как того требовали оппоненты, предложил изменить соотношение мандатов в парламенте, в частности, увеличить число избранных по пропорциональной системе депутатов с 77 до 100 за счет сокращения мандатов мажоритариев с 73 до 50.