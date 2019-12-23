Улан-Удэ, , 11:07 — REGNUM В Народном хурале Бурятии в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина состоялся круглый стол, посвящённый вождю народов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, мероприятие на тему на тему «И. В. Сталин в истории нашей страны» было инициировано фракцией КПРФ.

Депутат Баир Цыренов на открытии заявил о необходимости изучения главы Советского государства не только как государственного деятеля, но и как видного теоретика и революционера. С докладами выступили представители исторической науки Бурятии.

«Также состоялось награждение победителей конкурса, посвященного 140-летию И. В. Сталина «Память нашу не стереть с годами». Показательно, что самый младший участник конкурса — ученик 8 класса, а самому старшему уже исполнилось 85 лет», — сообщили в заксобрании.

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