Ташкент, , 10:57 — REGNUM Новый избирательный кодекс Узбекистана обеспечил свободное волеизъявление избирателей на выборах 22 декабря. Об этом заявил руководитель международной миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев на пресс-конференции.

По его словам, всем кандидатам в депутаты были предоставлены равные возможности, чтобы донести свою позицию и программу до избирателей. Лебедев подчеркнул, что наблюдатели от СНГ отметили высокий уровень подготовки сотрудников избирательных комиссий.

Вместе с тем миссия СНГ зафиксировала несколько десятков нарушений, которые не смогут повлиять на итоги выборов. Самым распространенным нарушением стала непроизвольная попытка двух избирателей войти в кабину для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сеяоюн, представляющий миссию организации на выборах в Узбекистане, заявил, что голосование в республике прошло без нарушений законодательства.

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