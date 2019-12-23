Москва, , 10:53 — REGNUM Совфед одобрил закон, вводящий дополнительные механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация которых будет осуществляться за счет Фонда ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Устанавливается требование о включении в размер возмещения за изымаемое жилое помещение рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Прописывается право органов государственной власти субъектов РФ на предоставление переселяемым гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, жилья по нормам предоставления.

Появляется возможность выселять из аварийных домов в маневренный фонд. Туда могут быть переселены жители домов, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. При этом договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается с такими гражданами на период до завершения с ними расчетов либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.

Законом установлена возможность расходования средств Фонда ЖКХ, средств региональных и местных бюджетов на приобретение жилых помещений, строительство домов, выплату гражданам возмещения, предоставление субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений, а также застройщикам, реализующим проекты по развитию застроенных территорий или комплексному развитию территорий.

Также законом предусматриваются особенности оказания регионам финансовой поддержки за счет средств фонда на реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

В Совфеде отмечают, что закон будет способствовать достижению целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по расселению к 2025 году более 660 тыс. человек из 12 млн квадратных метров аварийного жилья на территории 82 регионов.

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