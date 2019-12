WORLD ВАТТLEFRONTS(Victory is a Fighting Word) Posted Monday, Jul. 5, 1943Last week, as in their bitter summer of 1942, the Russians again asked the U.S. and Britain for a second front in Europe. Unofficial interpretations came thick & fast. The Russians, as in June 1942, had already learned that there was to be no second front this year. The Russians knew that there was going to be a second front and were deceiving the Germans. Russian officialdom, aware of the terrific strain upon the Russian people, was passing the buck from the Kremlin to the Allies. More likely the Russians merely meant what they said: — A special Moscow communique, on the second anniversary (June 22) of German invasion, said: «To miss the opportunity afforded by the favorable conditions now prevailing for the opening of a second front in Europe in 1943, to be late with the opening of it, would be a serious set back for our common cause».— The Moscow newspaper Izvestia, in an editorial broadcast to the Russian people by Government radio, said: «Without a second front, victory over Hitlerite Germany is impossible».— Foreign Commissar Viacheslav Molotov, in an address to U.S. Ambassador William H. Standley, said: «Let us remember that millions of people who have made count less sacrifices live in profound hope.. of a combined Allied offensive».— Joseph Stalin wrote to President Roosevelt: «Conditions have been created for the final defeat of the common enemy. Victory will come all the sooner, of this I have no doubt, the sooner we strike our joint united blows against the enemy from the east and from the west».— Last June Winston Churchill brought on similar but more insistent requests from Moscow by telling Joseph Stalin in writing that «while we were preparing to make a landing in 1942, we could not promise to do so». Last week President Roosevelt, in an anniversary message to Stalin, did not mention a second front; at a press conference he said only that no one wants a second front more than he does. In Moscow Ambassador Standley suggested that the U.S. and Britain would appreciate some assurance «that the wartime cooperation now working to defeat Hitler will continue until Japan is defeated». ФРОНТЫ МИРОВОЙ БАТАЛИИ(или победа в войне слов) Понедельник, 5 июля 1943 года. На прошлой неделе, как и тяжёлым летом 1942 года, русские снова просили США и Британию об открытии второго фронта. Обильные неофициальные отзывы не заставили себя долго ждать. Русские убедились в том, что второй фронт в текущем году, как и в июне 1942 года, открыт не будет. Хотя знали, что рано или поздно это случится и вводили немцев в заблуждение. Русское правительство, опасаясь мощного давления со стороны народа, переложило ответственность с Кремля на союзников. Скорее всего, русские имели в виду то, что и говорили. В специальном коммюнике из Москвы от 22 июня (спустя два года после немецкого вторжения) говорилось: «Упустить возможность, создавшуюся выгодными условиями, имеющими место в настоящее время, для открытия второго фронта в Европе в 1943-м году, и опоздать с открытием было бы серьёзным шагом назад в нашем общем деле».Московская газета «Известия» в обращении к российскому народу заявила: «Победа над гитлеровской Германией невозможна без открытия второго фронта».Комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов заявил в адрес посла США Уильяма Х. Стэндли: «Не стоит забывать, что миллионы людей, пошедших на бесчисленные жертвы, живут одной большой мечтой о совместном наступлении союзников».Иосиф Сталин писал президенту Рузвельту: «Созданы условия для окончательного разгрома общего врага. Победа придёт тем скорее, и в этом я не сомневаюсь, чем быстрее мы обрушим совместные удары по врагу с востока и с запада. В июне прошлого года Уинстон Черчилль отверг похожие, но более настойчивые требования Москвы, говоря Иосифу Сталину в письме: «Мы не могли обещать сделать высадку в 1942-м году, т.к. только готовили её». На прошлой неделе президент Рузвельт в сообщении Сталину не упомянул о втором фронте, лишь на пресс-конференции он сказал, что как никто другой хочет его открытия. В Москве посол Стэндли заявил, что США и Великобритания сохраняют уверенность в том, что нынешнее военное сотрудничество в борьбе с Гитлером продолжится вплоть до поражения Японии.

ENDURE THE AGONYWhatever the Russians may think of their allies' timing for 1943, Moscow can have no quarrel with the official U.S. and British conception of what it will take to make a proper second front and to defeat Germany. General George Catlett Marshall, Chief of Staff of the U.S. Army, made this conception very clear last week. General Marshall addressed the Governors' Conference at Columbus, Ohio, but he might have been addressing himself to the Russians, and to their doubts that Britons and Americans comprehend the realities of all-out war. Said he: — On victory from the air — «I think it proper to express a word of caution against hasty conclusions or impromptu conceptions. …I am convinced more & more each day that only by a proper combination of war-making means can we achieve victory in the shortest possible time and with the greatest economy in life… Your adversary may be hammered to his knees by bombing, but he will recover unless the knockout blow is delivered by the ground army…" — On the nature of invasion — «Tunisia gave us an invaluable pattern for the future. But the tasks will be increasingly difficult, usually with the great hazard of an over-water approach and a heavy battle to be maintained beyond the beaches. The way will be far from easy, the losses heavy but the victory certain».— On the imminence of victory — «Sudden waves of optimism [lead] the public to feel that we have made our great effort and the end is in sight. This is far from the case. We are just getting well started. The great battles lie ahead. We have yet to be proven in the agony of enduring heavy casualties, as well as the reverses which are inevitable in war. What we need now is a stoic determination to overwhelm the enemy, cost what it may…"Two things we must guard against. There must be no divisions among the Allies. There must be no letup in our preparations».The Russians would have applauded this frank and statesmanlike speech. Their new Red Army of 1943, born in the blood and death of millions, could ask only one thing more — that the preparations be completed and the blow fall while Russia is still strong, while the Russian soldier is still fit and ready. ПРЕОДОЛЕТЬ ИСПЫТАНИЯЧто бы ни думали русские об их союзниках в 1943 году, у Москвы не должно быть претензий по поводу официального представления Великобритании и США о том, что требуется для открытия второго фронта и победы над Германией. Генерал Джордж Катлетт Маршалл, начальник штаба Армии США на прошлой неделе ясно выразил это представление. Генерал Маршалл выступал на губернаторской конференции в Колумбусе, штат Огайо, но мог бы выступить и перед русскими, сомневающимися в том, что американцы и англичане осознают реалии тотальной войны. В выступлении говорилось: — О победе с воздуха: «Я полагаю, что необходимо остерегаться поспешных выводов и неподготовленных решений. С каждым днём я всё больше убеждаюсь, что только должное сочетание наших военных средств приведёт к победе в кратчайшие сроки и путём наименьших потерь человеческих жизней. Противник может быть повержен бомбардировками на колени, но он восстановится, если не нанести решающий удар наземными войсками…" — О характере вторжения: «Тунис дал нам неоценимый опыт на будущее. Но задачи будут усложнены высокой опасностью перелётов через море и тяжёлыми боями на прибрежных территориях. Путь будет нелёгким, потери — значительны, но победа неизбежна».— О неминуемости победы: «Внезапная волна оптимизма заставила общество почувствовать, что мы сделали большой шаг вперёд и конец не за горами. Это далеко от действительности. Мы лишь положили хорошее начало. Значительные сражения ещё впереди. Пока что мы убедились, что душевная боль от больших потерь и неудач неизбежна на войне. Мужественная решимость перебороть врага любой ценой — вот, что нужно нам сейчас… Мы должны опасаться двух вещей. Между союзниками не должно быть разногласий. Не должно быть ни малейшей заминки в нашей подготовке».Русские могли бы аплодировать этой искренней и похожей на заявление речи. Их новая Красная Армия образца 1943 года, рождённая на крови и смертях миллионов, может спросить лишь об одном — что это могут быть за приготовления и когда же удар будет нанесен, ведь Россия-то по-прежнему сильна, а русский солдат собран и готов.

POWER ON THE FRONTSIn 1943 the world tends to believe that Russian endurance is eternal, that Russian victory is inevitable. Among those who do not share this belief are the Russians. By Moscow's account, the Russians, up to June 22, had lost 4,200,000 men (against 6,400,000 Axis casualties). Most foreign observers believe that the actual Russian losses have been at least twice the announced total. Certainly the losses of men and weapons have been huge — so huge that the Red Army of 1943 is literally a new army. It is bigger, and it is probably stronger, than the Red Army of 1942. In artillery, always one of the Russians' chief standbys, its troops are better equipped than ever. Its armored forces, reorganized for the winter offensives of last year, are probably mightier today than they have ever been. Its air force is certainly stronger, and it probably holds front-wide superiority over the Luftwaffe. Its mobility is at the highest: never has the Red Army been so well equipped with trucks and motorized weapons. Its famous cavalry, favored originally because the Russians were short of trucks and tanks, is still effective and honored in its own right. The infantry force is undoubtedly the largest in the world (unofficial estimates run up to 20,000,000 men for the entire Red Army), and many of the infantry units are now among the best equipped in the world. For this prodigious endurance and recovery, the Russians have two factors to thank. Mainly, they can thank themselves and a national effort singly devoted to manning, equipping and re-equipping their successive armies. To a lesser but great extent, they can also thank U.S. and British aid. Published figures by no means convey the full effect of the planes, tanks, other weapons and materials delivered to the Red Army. Many, and in some sectors most, of the bombers harrying airdromes, railway junctions and supply centers are U.S. bombers, with Russian crews. On the front as a whole the Russians outnumber the Axis. According to a nonofficial estimate from London last week, the Red Army has some 265 divisions disposed along or immediately behind the front, with its heaviest forces massed south of Moscow against a still heavier concentration. The precise strengths and dispositions of those forces are unknown, but the map on p. 25 represents the best guesses available last week. Each army has the same problem: to hold a 2,000-mile front with sufficient forces everywhere yet find the troops to concentrate for its own purposes and to counter enemy concentrations. On such a front the whereabouts of ever-shifting air and tank formations and the availability of concealed reserves may mean more than the relative bulk of the forces routinely assigned to a sector. If, as the Germans reported last week, the Russians are moving reinforcements into the sector between Orel and Kharkov for a summer blow, the kind and quality, rather than the size, of the forces may be decisive. In this constant hide-&-seek the Russians with their larger numbers have an advantage which the Germans can offset only with superior air and armored forces. Lacking this superiority, the Germans recently indicated that they would attempt only a limited offensive, perhaps intended mainly to reduce the Red Army's tank strength, and thus improve the Axis' chances in a prolonged campaign. Berlin propagandists suggested that even this modest design has withered. Now, they said, the Wehrmacht has adopted a solely defensive strategy in Russia, (which might include local, limited offensives, but no large-scale blow at the Red Army). They also indicated that the Allied menace in the south influenced this decision. Said one of the Wehrmacht's favorite apologists, Lieut. General Kurt Diettmar: «We started this war with different conceptions from those we hold now. Many illusions were shattered… We realize that such an adversary cannot be knocked out with one blow». Inasmuch as Adolf Hitler conceived the invasion of Russia, this remark constituted indirect criticism of the intuitive Fuhrer. СИЛА НА ФРОНТАХВ 1943-м мир склонен верить, что русская стойкость вечна, что победа русских неизбежна. Среди же тех, кто не разделяет этой веры, сами русские. Согласно подсчётам Москвы, к 22 июня русские потеряли 4 200 000 человек, потери держав оси составили 6 400 000. Большинство зарубежных наблюдателей полагает, что действительные потери русских, как минимум, вдвое больше. Несомненно, потери людей и оружия были колоссальны, настолько, что Красная Армия 1943 года — буквально новая армия. Она многочисленнее и, возможно, сильнее, чем армия 1942 года. По артиллерии, главной ударной силе, русские войска оснащены как никогда. Их бронетанковые войска, реорганизованные для зимних наступательных операций прошлого года, возможно, сейчас мощнее, чем когда-либо. Воздушные силы русских, без сомнения, сильнее, и возможно, обладают повсеместным превосходством над Люфтваффе. Мобильность русских также на высоком уровне: никогда ещё Красная Армия не была так хорошо оснащена грузовиками и самоходными орудиями. Знаменитая русская кавалерия, изначально поддерживаемая по причине недостатка танков и грузовиков, всё ещё эффективна и по праву почитаема. Сухопутные войска Красной Армии, несомненно, самые многочисленные в мире (по неофициальным оценкам до 20 000 000 человек), а многие пехотные части оснащены на уровне лучших мировых стандартов. Русские должны быть благодарны двум факторам за эту необычайную стойкость и восстановление. В основном себе и общенациональному подъему, направленному на мобилизацию, оснащение и переоснащение их успешной армии. В меньшей, но немаловажной степени русские должны быть благодарны помощи США и Великобритании. Опубликованные цифры нисколько не отражают всего эффекта доставленных Красной Армии самолётов, танков и другого вооружения и материалов. Множество, а кое-где даже большинство бомбардировщиков, атакующих аэродромы, железнодорожные узлы и центры снабжения, — это американские бомбардировщики с русскими летчиками. В целом на фронте численность русских превышает силы оси. Согласно неофициальным данным, полученным на прошлой неделе из Лондона, Красная Армия располагает 265 дивизиями, выстроенными вдоль или прямо за линией фронта, основные их силы сконцентрированы к югу от Москвы и противостоят пока что большей мощи врага. Точное количество и расстановка этих сил неизвестно, но карта на стр. 25 демонстрирует наиболее достоверные данные, полученные на прошлой неделе. У обеих армий одна и та же проблема — удержать достаточные силы по всей линии фронта протяженностью в 2000 миль, помимо этого иметь возможность концентрации войск для достижения собственных целей и для отражения вражеских нападений. При таком фронте местоположение постоянно смещающихся воздушных и танковых формирований и наличие скрытых резервов может означать, что происходит нечто иное, чем рутинное перемещение войск в определённый сектор. Если русские, как сообщает Германия, переводят подкрепление в район между Орлом и Харьковом для летнего удара, тип и качество войск, а не их размер, будут иметь решающее значение. В этой нескончаемой игре в прятки русские, с их численным перевесом, имеют преимущество над Германией за счет превосходящих авиации и танковых войск. Не имея такого преимущества, немцы, похоже, способны предпринимать лишь ограниченное наступление, возможно направленное в основном на снижение танковой мощи русских и тем самым увеличение шансов оси в растянутой по времени кампании. Пропагандисты Берлина предположили, что даже этот скромный проект уже устарел. Они заявляли, что сейчас Вермахт принял в России исключительно оборонительную стратегию (которая может включать небольшие атакующие действия, но никак не массированный удар по Красной Армии). Они также отметили, что на такое решение повлияла угроза союзников с юга. Генерал-лейтенант Курт Диттман, один из основных апологетов вермахта, заявил: «Мы начинали войну с отличными от сегодняшних реалий концепциями. Множество иллюзий было развеяно. Мы осознаём, что такой противник не может быть повержен одним ударом». Так как Адольф Гитлер предпринял вторжение в Россию, это высказывание может рассматриваться, как косвенная критика интуиции фюрера.

POWER AT THE TOPMarshal Joseph Stalin and his colleagues in the Supreme Command probably noted these Axis signs with interest last week. But it was certain that he and the Chief of his General Staff, 46-year-old Marshal Alexander Mikhailovich Vasilevsky, did not take the signs to mean that the Red Army had already beaten the Germans. Joseph Stalin has seen too much of war: his country and his Red Army exist today only because they proved the power of defense on the long Russian line. If his young protege, Marshal Vasilevsky, had been blind enough to make that mistake, he could never have achieved the most rapid rise in the Red Army's recent history. Since the middle of 1941, when he was still a major general — the lowest general rank in the Red Army — he has risen four grades. In army power, and in the esteem of Joseph Stalin, he has risen even faster. Now his responsibility is threefold: he is one of the six or seven members of Stalin's Supreme Command, which lays down overall strategy; as Chief of the General Staff he reduces the Supreme Command's strategy to specific plans; as Chief of Political Administration he directs the army commissars, who no longer share command, but still have an impor tant place in the Red Army. Typically, he was all but unknown to most Russians when he suddenly appeared in the army limelight last year. Like most of his contemporaries, he had been a Czarist soldier but had fought for the Revolution. Some said that he was the son of wealthy Cossack horse breeders, others that his parents were Volga peasants, others that he came of Polish stock. The army knew that he had been principally a staff officer, a man of the schools rather than the field, that he helped to reorganize the Red Army after the Finnish War. Last week a Russian official in the U.S., queried about Vasilevsky, looked blank and said: «Who? Vasilevsky? Ah, yes!"Marshal Vasilevsky owed his rise to Joseph Stalin's decision last year to revitalize the army command. As in any other army, war had been unkind to many of his generals. Some were dismissed. Famed Marshal Semion Timoshenko, hero of Smolensk, Rostov and the retreat to Stalingrad, simply disappeared for a while. Then he reappeared in a sector command. In this process Stalin achieved a flexibility unmatched by any other army. To serve with him in the Supreme Command he chose Vasilevsky; aggressive Marshal Georgy Zhukov (TIME, Dec. 14), chief of the operational staff which executes Vasilevsky's plans; Marshal Alexander Novikov, who represents the Red Air Force; the army's leading artillerist, Marshal Nikolai Voronov; and veteran Marshal Klimenti Voroshilov. (According to some reports, ailing Boris Shaposhnikov, whom Vasilevsky succeeded as Chief of the General Staff, is also on the Supreme Command.) In the field Stalin placed such commanders as General Nikolai Vatutin and Colonel General Filip I. Golikov, who pressed the Germans back from the Donets last winter; General Kiryl Meretskov, who lifted the siege of Leningrad, and General Leonid Govorov, who commanded troops inside the city; General Ivan Konev, who was one of the defenders of Moscow; General Konstantin Rokossovsky, one of the commanders at Stalingrad. Along with these field commanders, a small host of juniors rose to the command of corps, armies and army groups. In critical times the top staff officers do not remain at their desks. Last year Vasilevsky, Zhukov and Voronov went into the field to coordinate the counteroffensives which led to the victory at Stalingrad; then Vasilevsky rushed to the Voronezh front, led an army group into action there. In the north Marshal Zhukov first planned, then directed the counteroffensive which touched off the Red Army's entire winter campaign. When the time for major action comes again Stalin's luminaries will be on the fronts again, wielding complete authority as «representatives of the Supreme Command». ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬМаршал Иосиф Сталин и его соратники в Верховном Командовании, возможно, с интересом следили за этими знаками оси на прошлой неделе. Но с уверенностью можно заметить, что ни он, ни начальник Генерального штаба, 46-летний маршал Александр Василевский, не получили свидетельств того, что Красная Армия поборола немцев. Иосиф Сталин видел слишком много в этой войне: его страна и его Красная Армия существуют сегодня лишь благодаря тому, что были обеспечены силы для обороны на широком русском фронте. Если бы его молодой протеже маршал Василевский слепо ошибся в этом, он никогда бы не получил самого быстрого в современной истории Красной Армии продвижения по службе. С середины 1941 года, когда он всё ещё был генерал-майором — низший генеральский чин в Красной Армии — он поднялся на 4 ступени. По силе влияния в армии и по авторитету у Иосифа Сталина он вырос даже ещё быстрее. Сейчас его ответственность втрое выше, он один шести или семи членов сталинского Верховного Командования, которое разрабатывает общую стратегию; как начальник Генерального штаба он трансформирует стратегию Верховного Командования в конкретные планы; как начальник Политической Администрации он направляет военных комиссаров, которые не участвуют в командовании, но всё ещё занимают значительные позиции в Красной Армии. В общем-то, он был почти неизвестен большинству русских, когда внезапно оказался в центре внимания армии в прошлом году. Как и большинство его ровесников, хотя он и был солдатом царя, но сражался за Революцию. Некоторые говорили, что он был сыном зажиточного казака, разводившего лошадей, некоторые, что его родители — волжские крестьяне, другие, что он был польского происхождения. Армия знала, что главным образом он был штабным офицером, человеком школы, а не поля, что он помог реорганизовать Красную Армию после финской войны. На прошлой неделе, официальный представитель России в США был смущён вопросом о Василевском, переспросив: «Кто? Василевский? Ах, да!"Маршал Василевский своим взлётом обязан прошлогоднему решению Иосифа Сталина оживить командование. Как и в любой другой армии, война была несправедлива ко многим генералам. Некоторые из них были смещены с должностей. Прославленный маршал Семен Тимошенко, герой Смоленска, Ростова и отступления к Сталинграду, на какое-то время просто исчез. Затем он вновь появился в командовании сектором (как представитель Ставки Верховного Главнокомандования С.К. Тимошенко координировал действия фронтов и флотов на ряде направлений — В.З.).В этом процессе Сталин достиг несравнимой с другими армиями гибкости. Для службы вместе с ним в Верховном Командовании он выбрал Василевского; агрессивный маршал Георгий Жуков (Тайм, 14 декабря) — руководитель операционного штаба, приводящего в исполнение планы Василевского; маршал Александр Новиков, представляющий Военно-воздушные силы Красной Армии; главный армейский артиллерист маршал Николай Воронов и ветеран маршал Климент Ворошилов. (По некоторым данным, заболевший Борис Шапошников, чьим приемником в качестве начальника Генштаба является Василевский, тоже является членом Верховного Командования). На полевые действия Сталин назначил следующих командующих: генерала Николая Ватутина и генерал-полковника Филиппа Голикова, которые вытеснили немцев от Дона прошлой зимой; генерала Кирилла Мерецкого, снявшего блокаду Ленинграда, и генерала Леонида Говорова, командовавшего отрядами внутри города; генерала Ивана Конева, одного из защитников Москвы; генерала Константина Рокоссовского, одного из командующих в битве под Сталинградом. Наряду с этими полевыми командирами небольшая группа молодых поднялась до командования корпусами, армиями и армейскими группами. В критическое время штабные офицеры не сидят за своими столами. В прошлом году Василевский, Жуков и Воронов отправились на поле боя для руководства контрнаступлением, которое привело к победе под Сталинградом; когда Василевский был брошен на Воронежский фронт, он возглавил там действия группы армий. На севере маршал Жуков сначала спланировал, а после организовал контрнаступление, которое отразилось на всей зимней кампании Красной Армии. Когда снова придёт время крупных действий, сталинские «светила» вновь будут на фронтах, обладая всей полнотой власти как «представители Верховного Командования».