Пекин, , 10:50 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Зале народных собраний Пекина, передает 23 декабря агентство Синьхуа.

Китай и Южная Корея должны повысить глубину и развивать дальше стратегическое партнерство с соблюдением базовых интересов двух стран на высшем уровне, заявил Си.

Отметим, что Мун прибыл в Китай для участия в 8-й встрече лидеров Китая и Южной Кореи, которой пройдет в столице провинции Сычуань на юго-западе Китая городе Чэнду.