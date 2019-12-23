Сеул, , 10:50 — REGNUM ВВС США возобновили разведывательные полёты над Корейским полуостровом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 23 декабря крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W был замечен над Корейским полуостровом.

Предполагается, что данная активность со стороны США связана с «рождественским подарком», о котором 4 декабря заявили представители внешнеполитического ведомства Северной Кореи. В МИД КНДР также отметили, что, какой именно «подарок» получит Вашингтон, зависит только от США.

Отметим, что 22 декабря над полуостровом был замечен крупный разведывательный самолёт Boeing RC-135 W, а 21 декабря — самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C.