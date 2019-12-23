Москва, , 10:49 — REGNUM Совфед одобрил ратификацию соглашения между правительством РФ и правительством Таджикистана об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Документ будет способствовать снижению нелегальной миграции из республики, отмечают в Совфеде.

Соглашение предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для работы в России. Предусматриваются обязательные условия для участия работодателя в организованном наборе трудящихся-мигрантов, например отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства Российской Федерации, отсутствие фактов несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе.

Ранее в Минтруде сообщили о подготовке аналогичного соглашения с Вьетнамом.

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