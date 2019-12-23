Берлин, , 10:34 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, об этом он рассказал в интервью PDA.

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», — сказал он.

По его словам, во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

«Россия — наш крупнейший сосед, так это и останется», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к сотрудничеству с государствами НАТО, однако, по словам главы ведомства, отношения РФ с Североатлантическим альянсом с каждым годом все больше деградируют.

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