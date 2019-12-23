* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:40 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за убийство американского военнослужащего, об этом 23 декабря сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел ранее утром. Военнослужащий погиб во время столкновений с террористами на севере страны в провинции Кундуз.

Подробности инцидента держатся в секрете до тех пор, пока информацию о гибели не получат родственники солдата.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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