Кабул, 23 декабря 2019, 10:40 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за убийство американского военнослужащего, об этом 23 декабря сообщает Al Arabia.
Инцидент произошел ранее утром. Военнослужащий погиб во время столкновений с террористами на севере страны в провинции Кундуз.
Подробности инцидента держатся в секрете до тех пор, пока информацию о гибели не получат родственники солдата.
Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.
«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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