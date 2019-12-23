Москва, , 10:24 — REGNUM Совфед принял обращение к правительству РФ о приостановлении оптовой и розничной продажи никотиносодержащих изделий (никпэков), передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Главы регионов должны издать свои распоряжения по запрету оборота такой продукции в субъектах РФ, рассчитывают в Совфеде.

Планируется, что временный запрет будет действовать до внесения поправок в действующее законодательство, отметил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Страшно, в этих подушечках, конфетках, мармеладках чистый никотин. Страшно, потому что скорость распространения в семь раз выше среди подростков и школьников. Те, кто готовил эту заразу, прекрасно понимают, для кого она. Ряд регионов приняли решения о запрете таких изделий», — заявил Рязанский.

По его словам, ряд регионов своими законами уже запретили оборот безтабачных никпэков.

На рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, направленных на запрет и на ограничение оборота никотинсодержащих смесей, но приступить к рассмотрению законопроектов парламентарии смогут только в весеннюю сессию.

В России уже действует запрет на оборот снюса и насвая. Пэки появились несколько месяцев назад, и Россия оказалась в правовом вакууме.

«Почему эти бюрократические крючки, названия позволяют продавать такую продукцию? Почему нельзя наложить запрет ‑ и дальше разбираться?.. Вот запретим это, они придумают новое название», — возмущена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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