Манила, , 10:22 — REGNUM Два индонезийских гражданина были спасены во время атаки филиппинских войск на базу боевиков на юге страны, сообщает Sindonews.

Военный командир Филиппин Сирилито Собежана заявил, что он провел операцию в горах Панамао на острове Джоло. По его словам, солдат и боевик погибли в перестрелке, которая длилась около 30 минут.

Ранее трое граждан Индонезии были похищены в сентябре прошлого года у берегов Малайзии недалеко от южной оконечности острова Минданао (Филиппины).

Как сообщало ИА REGNUM, военные из Индонезии, Малайзии и с Филиппин провели совместные учения, которые направлены на обеспечение стабильности и безопасности в приграничных районах трёх стран.

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