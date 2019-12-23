Киев, , 10:26 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может возглавить правительство Украины, заявил политический эксперт Владимир Кацман 22 декабря в эфире телеканала NewsOne.

Кацман ожидает, что смена премьер-министра Украины может произойти весной 2020 года.

«Мы видим вторую ступеньку того, как Аваков движется к креслу премьер-министра. И мы видим вторую ступеньку того, как премьер-министр, ныне действующий, [Алексей] Гончарук поскальзывается уже на второй ступеньке… Вы увидите, это весной закончится сменой премьерского кресла, куда пересядет, скорее всего, Аваков», — рассказал он.

Эксперт озвучил свой прогноз, комментируя недавнюю инициативу по закрытию всех нелегальных казино на Украине, работавших под вывеской «лотерей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине. На данный момент закрыты около 5,3 тыс. подобных заведений.

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