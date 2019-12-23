Киев, 23 декабря 2019, 10:26 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может возглавить правительство Украины, заявил политический эксперт Владимир Кацман 22 декабря в эфире телеканала NewsOne.
Кацман ожидает, что смена премьер-министра Украины может произойти весной 2020 года.
Эксперт озвучил свой прогноз, комментируя недавнюю инициативу по закрытию всех нелегальных казино на Украине, работавших под вывеской «лотерей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине. На данный момент закрыты около 5,3 тыс. подобных заведений.
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