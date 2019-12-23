Гавана, , 10:15 — REGNUM На Кубе снова за последние более чем 40 лет появилась должность премьер-министра. На этот пост президент страны Мигель Диас-Канель назначил Мануэля Марреро Круса, который в течение 16 лет был министром туризма. Об этом сообщает Associated Press.

Кандидатуру 56-летнего Марреро, выдвинутую главой республики, поддержал парламент страны. Глава республики отметил опыт министра туризма в переговорах с иностранными инвесторами.

На новой должности он будет отвечать за повседневную деятельность правительства в качестве главы совета министров.

Напомним, должность премьер-министра с 1959 по 1976 год занимал Фидель Кастро. После этого в стране была принята новая конституция, согласно которой Кастро стал председателем совета министров и государственного совета Кубы, а должность премьер-министра была упразднена.

Должности президента и премьер-министра страны были введены на Кубе в соответствии с принятой в феврале 2019 года новой конституцией. Она предусматривает, что премьер-министр несёт ответственность за повседневную деятельность правительства в качестве главы совета министров.

Премьер-министр имеет пятилетний срок полномочий, назначается президентом и утверждается Национальным собранием.

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