Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Вместе с сотнями ранее удаленных в соцсети Facebook аккаунтов был закрыт доступ к странице «Bidzina Ivanishvili & Media». Об этом 22 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на исследователя грузинской неправительственной организации «Справедливые выборы» ISFED Шота Нарсию.

Как рассказал эксперт журналистам, на удаленной странице бизнесмена и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили публиковались выступления представителей партии власти, а также высказывания и интервью самого политика.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря глава отдела кибербезопасности компании Facebook Натаниэль Глейхер сообщила об удалении двух групп аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram. Одна из них действовала в Грузии.

Глейхер объяснила удаление тем, что данные аккаунты якобы вводили в заблуждение пользователей и обвинила удаленную группу в связях с грузинскими властями.

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