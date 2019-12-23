Душанбе, , 10:08 — REGNUM Набор таджикских трудовых мигрантов для работы в России будет проводиться организованно на территории Таджикистана. Соответствующее двустороннее соглашение, подписанное 17 апреля 2019 года в Москве, утвердило правительство Таджикистана. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает «Авеста» со ссылкой на данные Централизованного банка правовой информации Таджикистана.

Стало известно, что президент страны Эмомали Рахмон подписал соответствующее постановление 12 декабря 2019 года.

Необходимые меры по реализации Соглашения поручено принять министерству труда, миграции и занятости населения совместно с соответствующими министерствами и ведомствами. Таджикские власти обязуются информировать своих граждан о возможности трудоустройства в России, подбирать кандидатов с необходимой квалификацией и опытом работы, проводить повышение квалификации соискателей или их переподготовку.

Также на таджикскую сторону возложена проверка кандидатов на предмет наличия непогашенной или не снятой судимости и нахождения в межгосударственном или международном розыске.

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