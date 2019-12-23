Берлин, , 10:34 — REGNUM Ангела Меркель находится на посту немецкого канцлера 5144 дня, дольше, чем первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. На второе место среди канцлеров-«долгожителей» она вышла 23 декабря.

Аденауэр возглавил немецкое правительство 5 сентября 1949 года, а покинул пост канцлера через 14 лет, 15 октября 1963 года, из-за преклонного возраста. Меркель стала федеральным канцлером 22 ноября 2005 года, она остаётся у власти также более 14 лет.

Рекордсменом является Гельмут Коль, занимавший кресло канцлера 5869 дней — с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Чтобы обойти Коля, Меркель придётся оставаться на посту по меньшей мере до 18 декабря 2021 года.

Годом ранее Меркель заявила, что не будет баллотироваться на пост главы правительства, следовательно, её служба завершится не позднее 24 октября 2021 года, когда пройдут новые выборы. Тем не менее, остаётся вероятность, что Меркель может продолжать исполнять обязанности канцлера и после выборов, например, если затянется процесс создания новой правящей коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель была в очередной раз объявлена женщиной года изданием Forbes.

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