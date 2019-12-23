Сеул, , 09:58 — REGNUM 23 декабря американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk прибыл на южнокорейскую военную базу в Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, беспилотник был доставлен в Южную Корею спустя 8 лет после того, как в марте 2011 года правительство страны приняло решение о покупке данной модели воздушного судна.

Известно, что в первой половине 2020 года в Южную Корею будет поставлено еще три машины.

Отмечается, что с развертыванием БПЛА RQ-4 Global Hawk военные Южной Кореи смогут самостоятельно совершать полёты над полуостровом и собирать данные о КНДР.