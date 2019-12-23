Пекин, , 09:55 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, об этом 23 декабря сообщает Reuters.

Беседа двух лидеров прошла в столице Китая, городе Пекине.

Глава Китая подчеркнул, что поддерживает Сеул в стремлении улучшить отношения с Северной Кореей путем придания нового импульса мирным переговорам.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил высокую роль КНР в усилиях по денуклеаризации полуострова.

Напомним, переговоры между представителями Южной Кореи и США, с одной стороны, и Северной Кореи, с другой, зашли в тупик. Пхеньян выразил недоверие мотивам Соединенных Штатов и отказался от переговоров.

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