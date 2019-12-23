Москва, , 10:06 — REGNUM Если видеоконференция Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) пройдёт успешно, то в скором времени может пройти обмен пленными между Украиной и Донбассом, заявил политолог Алексей Чеснаков 23 декабря на своём telegram-канале.

«Если всё пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных», — рассказал он.

Эксперт добавил, что если Украина не будет в очередной раз юлить и петлять, то обмен может состояться до Нового года.

Напомним, видеоконференция участников ТКГ запланирована на 23 декабря 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одна группа лиц для обмена уже согласована, однако Украина заинтересована провести обмен по принципу «всех на всех».

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