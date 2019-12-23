Калининград, , 09:30 — REGNUM Интенсивность полетов самолетов-разведчиков Североатлантического альянса у границ России возросла в 2019 году более чем на треть, боевых самолетов — вдвое. Об этом сообщил сообщил командующий Балтийским флотом РФ адмирал Александр Носатов.

По его словам, число полетов самолетов-разведчиков НАТО вдоль морских и сухопутных границ России увеличилось с 578 в прошлом году до более чем 800 в 2019 году.

«Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое — счет идет на пятую сотню», — цитирует его газета «Красная звезда».

Он добавил, что активность самолетов НАТО вынуждает летчиков морской авиации Балтфлота периодически подниматься в воздух несколько раз в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к сотрудничеству со странами военного блока НАТО, однако с каждым годом отношения с Североатлантическим альянсом только деградируют.

Глава Минобороны РФ напомнил, что еще пять лет назад было довольно активное сотрудничество с военным блоком НАТО, шли переговоры в Брюсселе. Однако затем все это сотрудничество было свернуто по инициативе Запада.

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