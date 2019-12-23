Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Правительство США намерено провести трехстороннюю встречу с участием высокопоставленных лиц Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американские правительственные источники.

По данным источников, госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность проведения встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и главой МИД Японии Мотэги Тосимицу.

По предварительным данным, трехсторонняя встреча может состояться в Сан-Франциско в середине января 2020 года.

Известно, что прошлая встреча представителей трех стран прошла 2 августа 2010 года в Бангкоке, после того, как отношения Южной Кореи и Японии накалились из-за экспортных ограничений.

Предполагается, что в рамках встречи также пройдут двусторонние переговоры.