Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:23 — REGNUM Жители Новокузнецка жалуются, что после снегопадов межквартальные проезды не убраны. Об этом написал мэр города Сергей Кузнецов на своей странице в «Инстаграм», объяснив, почему так происходит.

«Но как зайти технике? Вопрос открытый. Сегодня в 8 утра: полные проезды машин, не развернуться», — написал он.

По его словам, управляющие компании и старшие домов должны оповестить жильцов о необходимости убрать машины с внутриквартальных проездов. Только тогда снегоуборочная техника сможет очистить от снега дороги.

«Уважаемые автолюбители, проживающие в МКД Нового города! От вас зависит как быстро и качественно будет произведена уборка от снега. Не оставляйте свои авто на проездах!» — призвал он горожан.

Напомним, в столице соседнего Алтая снег также до сих пор лежит на улицах города. Как сообщало ИА REGNUM, мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова объяснила это тем, что администрации не хватает ресурсов на быструю ликвидацию последствий снегопада.

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