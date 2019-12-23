Нью-Дели, , 09:21 — REGNUM Фармацевтический завод на территории Киргизии предложил построить министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, сообщили в киргизском посольстве в Индии.

Соответствующее предложение было сделано на встрече посла Киргизии в Индии Асеина Исаева с индийским министром. На встрече Гоял также отметил необходимость упрощения экспорта фармацевтической продукции в Киргизию.

Кроме того, собеседники обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма. По итогам встречи стороны договорились провести в Бишкеке заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, в июне в Бишкеке прошел киргизско-индийский бизнес-форум, в котором приняли участие президент Киргизии Сооронбай Жээнеков и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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