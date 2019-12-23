Буаке, Кот-д’Ивуар, , 09:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отдал дань уважения французским солдатам, погибшим в Буаке, во время визита в Кот-д'Ивуар, сообщает Le Figaro.

Во время визита глава французского государства и его коллега Алассан Уаттара почтили память девяти французских солдат и одного американского военного, погибших в этих местах в 2004 году во время бомбардировки.

Главы двух государств открыли стелу «в память об американском гражданине и девяти французских солдатах, погибших при исполнении своих обязанностей», и возложили венки.

По словам Эммануэля Макрона, этот акт должен способствовать примирению, в котором так нуждается Кот-д'Ивуар.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция намерена построить крупнейший крытый рынок в Буаке, стоимость которого составит 60 млн евро.

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