В понедельник, 23 декабря, торжественно открывается железнодорожное движение по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой частью России. В этом событии примет участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня же из Санкт-Петербурга выйдет первый пассажирский поезд в Крым, который 25 декабря пройдет по Крымскому мосту и доставит в Севастополь более 600 пассажиров. Первый пассажирский поезд из Москвы выйдет в направлении Симферополя 24 декабря. Он также пройдет по Крымскому мосту.