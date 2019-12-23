Крымский мост сэкономил автомобилистам России почти 29 млрд рублей
Напомним, движение для легковых автомобилей на Крымском мосту открыли 16 мая 2018 года. По данным инфоцентра «Крымский мост», за это время автовладельцы и перевозчики потратили бы на паром 28,8 млрд рублей.
Подписчиков Мостика в Instagram больше всего волнует, чем кот займётся после того, как Крымский мост будет открыт. Также кота спрашивают, пригласили ли его на встречу с президентом.
«Зависит от его регламента встречи, мне его пока не прислали», — ответил Мостик.
«Все 19 км пробежал, каждую шпалу проверил. Лучший ж/д мост от лучших мостостроителей готов!» — говорится на странице Мостика в Instagram.
«За 19 месяцев по мосту через Керченский пролив проехало 8,5 миллионов машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года — 5,1 млн транспортных средств», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Железнодорожную часть Крымского моста проинспектировал кот
Перед тем, как железнодорожную часть Крымского моста откроет Владимир Путин, объект проинспектировал кот Мостик.
За 47 месяцев, которые велось строительство Крымского моста, метеорологи зафиксировали в Керченском проливе около 10 тысяч часов шторма.
Более 500 км линий связи уложено на Крымском мосту
Управлять движением поездов по Крымскому мосту и на подходах к нему будут на посту управления, построенном на Керченском полуострове.
Первый состав через Крымский мост отойдет от перрона Московского вокзала Петербурга в 14:00 мск. Поезд под названием «Таврия» №007А за 43,5 часа пройдет 2741 км, чтобы добраться до конечной точки маршрута — Севастополя — в среду, 25 декабря, в 09:25 мск.
Рабочие Крымского моста впервые с 2015 года встретят Новый год с семьями
После завершения строительства Крымского моста его строители разъедутся по новым объектам, но это будет уже после Нового года. Новогодние же праздники мостостроители впервые с 2015 года проведут вместе со своими семьями.
Строители Крымского моста провели год чистого рабочего времени на объекте
Каждый строитель Крымского моста проработал за четыре года 24 месячной вахты — более 8,5 тысячи рабочих часов.
Последние строители покидают Крымский мост
После завершения строительства Крымского моста инженеры и рабочие покидают строительную площадку.
Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост
Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря, в 14:00 мск с Московского вокзала. Его путь пройдет целиком по территории России.