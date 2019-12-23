Пекин, , 09:05 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отправил новому премьер-министру Кубы Мануэлю Марреро поздравительную телеграмму по случаю вступления последнего в должность, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

В своем послании Ли заявил, что Китай и Куба имеют традиционную и глубокую дружбу, основанную на принципах взаимного уважения, понимания и поддержки друг друга в вопросе курса национального развития и строительства.

Ли также добавил, что Китай намерен и дальше сотрудничать с Кубой и провести праздничны мероприятия по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений в предстоящем 2020 году, повысив уровень обмена в различных сферах между странами и их народами.

Напомним, что должности премьер-министра на Кубе не было с 1976 года — момента принятия новой конституции страны, которая упразднила эту должность.