Ташкент, , 09:02 — REGNUM Возможные нарушения на выборах депутатов кенгаша (совета) Яшнабадского района Ташкента расследуют в хокимияте (администрации) города, сообщает 23 декабря издание «Газета.uz».

В хокимияте признали, что руководитель отдела кадров районной администрации Кудрат Хусанов требовал от ответственных лиц избирательных округов привести по указанному адресу «черновые» протоколы.

Отмечается, что данные с «черновых» вариантов протоколов под наблюдением переписываются в оригинальные протоколы. В администрации пообещали принять меры в отношении Хусанова, если будет подтверждена его вина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Узбекистане прошли выборы в парламент республики и местные представительные органы власти. По итогам голосования явка избирателей составила 71,1%.