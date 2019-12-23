Гонконг, Китай, , 08:58 — REGNUM Протестующие сорвали национальный флаг Китая и атаковали офицеров полиции утром 22 декабря на общественной площади Edinburgh Place в центре Гонконга, сообщает газета China Daily.

Акт насилия со стороны протестующих был зафиксирован на видеокамеры несколькими офицерами полиции, прибывшими, чтобы вернуть флаг, который был сброшен на землю. Вандалы немедленно набросились большой группой на полицейских. Когда полицейские арестовывали нападавших, протестующие бросали в них различные предметы и помогали друг другу скрыться от правосудия.

«Перед лицом серьёзной угрозы безопасности всех и каждого и с целью сохранения общественного порядка офицеры полиции приложили минимально необходимые усилия, дабы умиротворить протестующих», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, что в Гонконге продолжаются протесты, формально вызванные законом об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая. Протестующие продолжают сооружать баррикады из мусора и нападать на сотрудников правопорядка, наводя хаос в специальном административном районе Китая.